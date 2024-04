Funerale di Lello Capriati: saranno privati

BARI - Il funerale di Lello Capriati, vittima dell'omicidio avvenuto nella serata di Pasquetta a Torre a Mare, sarà privato. È quanto annunciato dal prefetto Francesco Russo a margine del Comitato per l’Ordine e per la Sicurezza tenutosi questa mattina a Bari.Il nipote dello storico boss di Barivecchia, Antonio Capriati, è stato assassinato in circostanze ancora da chiarire. Di conseguenza, è stato vietato qualsiasi tipo di funerale pubblico. "Ci muoveremo come negli ultimi tempi", ha dichiarato il Prefetto, suggerendo che le misure di sicurezza adottate seguiranno quanto già in atto.Nella giornata odierna verrà conferito anche l'incarico per l'autopsia al fine di fare luce sulle circostanze e sulle cause della morte di Lello Capriati.