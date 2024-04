Funerali di Mario Pisani, vittima della tragedia di Suviana: domani a San Marzano di San Giuseppe

TARANTO - Domani, alle 16, nella chiesa madre di San Marzano di San Giuseppe, sita in piazza Milite Ignoto a Taranto, si terranno i funerali di Mario Pisani, 73 anni, una delle sette vittime della tragedia avvenuta presso la centrale idroelettrica di Suviana, in provincia di Bologna. Il sindaco del piccolo comune tarantino, Francesco Leo, proclamerà il lutto cittadino in segno di rispetto e solidarietà.La salma di Pisani riposa nell'ex abitazione della vittima, a San Marzano, dove è stata allestita la camera ardente per rendere omaggio al defunto. L'ex dipendente Enel, titolare di una piccola srl denominata Engineering con sede a Mele, in provincia di Genova, svolgeva attività di consulenza. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità locale e nel settore professionale in cui operava.Mario Pisani lascia la moglie, tre figli e cinque nipoti, oltre a una vasta cerchia di amici e colleghi, tutti profondamente colpiti da questa dolorosa perdita. La sua memoria sarà onorata durante la cerimonia funebre, che si preannuncia come un momento di commosso ricordo e di conforto per coloro che lo hanno conosciuto e amato.