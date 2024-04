Inter, Inzaghi: 'Manca poco al traguardo, continuiamo a lavorare'

MILANO - Pareggio per l'Inter contro il Cagliari: i nerazzurri si riportano a +14 sul Milan secondo in classifica, prossima avversaria in campionato degli uomini di Simone Inzaghi il prossimo 22 aprile. Un punto che avvicina l'Inter al traguardo, che però deve ancora essere conquistato, come ha sottolineato il tecnico nerazzurro nell'immediato post partita:

“Sapevamo che il Cagliari era in salute, non ha mai mollato e abbiamo sofferto un po' le loro ripartenze, sia nel primo sia nel secondo tempo. Ci dispiace perché siamo andati in vantaggio due volte e volevamo la vittoria davanti ai nostri tifosi, siamo vicini a un grandissimo obiettivo ma mancano ancora i punti che ci possono dare la certezza matematica. Abbiamo concesso qualcosa, sul primo gol dovevamo lavorare meglio di reparto e stringere di più, il secondo invece è abbastanza casuale, poi però abbiamo preso una ripartenza pericolosa su un nostro angolo nel finale: solitamente lavoriamo meglio sui contropiedi dell'avversario, ma il Cagliari è in forma e i loro attaccanti venivano incontro e andavano bene in profondità.

Conosciamo il nostro percorso e come siamo arrivati qui, siamo vicini al traguardo ma mancano sei partite e 18 punti, bisogna rimanere sul pezzo, ma su questo non ho dubbi: i ragazzi hanno lavorato benissimo questa settimana.Ci farebbe piacere vincere contro il Milan, prepareremo un grandissimo derby per giocarlo nel migliore dei modi: se il traguardo verrà tagliato lì meglio, altrimenti ci proveremo nelle partite successive, sicuramente loro vorranno fare il loro meglio davanti ai loro tifosi. Prepareremo questa partita come sempre, analizzando la gara di oggi per arrivare nel migliore dei modi a lunedì, cercando di portare tutti i giocatori a disposizione per fare le scelte migliori. Sappiamo cosa rappresenta un derby e cosa ha rappresentato in questi anni per noi: rispetteremo il Milan come abbiamo sempre fatto nei precedenti. I derby a Roma e Milano sono molto intensi, l'anno scorso in semifinale di Champions è capitato dopo tantissimo tempo, a Roma mi è successo in una semifinale di Coppa Italia: ne ho giocati tanti, ne ho vinti molti per fortuna, qualcuno l'ho anche perso, ma l'importante sarà preparare la partita nel modo migliore. ”

Grazie a Inter.it