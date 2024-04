Giacobbe parla di stan up agli studenti Uniba con il pioniere Giorgio Montanini

BARI - Mercoledì 17 aprile, nell’Aula A del Palazzo ex Poste, in piazza Cesare Battisti a Bari per il corso di Fondamenti nell’ambito del corso di Fondamenti e strumenti della comunicazione del dipartimento ForPsiCom dell’Ateneo barese, si è tenuta una lezione speciale dal titolo “Stand Up! Nuove frontiere del linguaggio della commedia” alla quale ha partecipato l’attore Fabio Cursio Giacobbe e il comico Giorgio Montanini, padre fondatore della stand-up in Italia, che il 3 maggio terrà uno spettacolo al teatro Kismet.La lezione, che ha avuto inizio proprio con un pezzo di stan up, proposto da Giacobbe, è stata introdotta e moderata dai docenti Filippo Silvestri e Claudia Attimonelli. Presenti alla lezione c’erano oltre 150 tra studenti e studentesse, i quali con grande curiosità e partecipazione hanno posto diverse domande ai due protagonisti. Partendo dal cambiamento del linguaggio della commedia, la lezione ha poi anche toccato - sempre con lo stile della stand-up comedy - vari argomenti, pure molto diversi e distanti da quello principale, come la questione palestinese, i patriarchi d’Israele e il conflitto russo-ucraino.“È stata un’esperienza davvero emozionante – ha affermato Giacobbe -. Abbiamo avuto la possibilità io e Montanini, di dialogare con ragazzi, dai 18 ai 22 anni, proprio il target degli spettacoli di stand up. Sono state tante le domande che ci hanno posto e tutta l’aula era molto attenta e devo ammettere, anche molto preparati”.La stand-up comedy nasce negli Stati Uniti all’inizio del XIX secolo. È una forma di spettacolo in cui il comico si esibisce “in piedi” (in inglese stand-up) davanti ad un pubblico, normalmente rivolgendosi ad esso senza la presenza della quarta parete. I temi affrontati vanno dal politico al sociale e gli stand-up comedian si possono esibire portando in scena un monologo oppure una serie di battute secche, anche scollegate tra loro. In Italia è arrivata ne primi anni del nuovo millennio grazie al lavoro di Montanini, Filippo Giardina, Francesco De Carlo, Saverio Raimondo, Mauro Fratini, Velia Lalli, Pietro Sparacino e Daniele Fabbri.“A conclusione della lezione Montanini è intervenuto in diretta streaming – ha precisato Giacobbe – catturando l’attenzione degli studenti. Da laureato in scienze della Comunicazione, è stato molto contento di aver parlato di stand up agli studenti baresi. Poi, durante questo suo momento ha lasciato a bocca aperta anche me, ufficializzando la mia presenza in apertura del suo spettacolo”.: 3397459985