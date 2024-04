Rifiuti, accordo Anci-Conai: concluso a Lecce seminario a supporto dei Comuni su economia circolare

LECCE - Si è svolto oggi a Lecce, nella Sala polifunzionale “Open Space” del Comune, il seminario formativo territoriale Anci-Conai. Nel corso dell’evento sono stati approfonditi i contenuti dell’accordo quadro Anci-Conai e illustrate le modalità e le tempistiche dei bandi che interessano i Comuni. Sono state affrontate anche le tematiche relative alla regolazione dei rifiuti a alla tariffazione puntuale come strumento di economia circolare e alle normative europee e nazionali sulla gestione dei rifiuti. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, la presidente di Anci Puglia Fiorenza Pascazio e il responsabile dell’area rapporti con il territorio CONAI Luca Piatto.“Voglio evidenziare l’importanza di questi incontri territoriali che fanno parte dell’accordo quadro Anci-Conai che hanno l’obiettivo di accompagnare i Comuni sul tema dell’economia circolare e il riciclo dei rifiuti. Si tratta di incontri che si rivolgono a tanti profili: tecnici, dipendenti comunali e amministratori locali. Parliamo di una materia molto complessa e spesso accade che le strutture a supporto dei Comuni, sia per numero che per competenze, non sono adeguate a rispondere alla complessità regolatoria”. E’ quanto ha sottolineato aprendo i lavori il sindaco di Lecce e delegato Anci Energia e Rifiuti, Carlo Salvemini.Da parte sua, Fiorenza Pascazio, Presidente Anci Puglia: “I Comuni sono alle prese con la complicata sfida della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che però ci vede primi in Europa come Paese con il maggior tasso di riciclo effettivo. Al fianco dei Comuni, ormai da diversi anni, il lavoro incessante dell’Accordo ANCI-CONAI garantisce non solo un quadro di riferimento certo, a garanzia dei rapporti contrattuali ed economici con il sistema dei consorzi di produzione imballaggi, ma anche una serie di importanti attività a supporto degli Uffici comunali. Dalla formazione continua al finanziamento della campagna di sensibilizzazione e comunicazione sul tema della raccolta differenziata, la costante collaborazione tra ANCI e CONAI ha supportato i Comuni pugliesi anche nell’importante occasione della candidatura ai bandi del PNRR a nel settore della raccolta.