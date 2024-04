Emilio Solfrizzi dona il suo pianoforte al Teatro Kismet

MONOPOLI - Un gesto di grande generosità ha arricchito il patrimonio culturale della città di Monopoli, grazie all'attore Emilio Solfrizzi che ha donato il suo prezioso pianoforte Coda Steinberg al Teatro Kismet. Questo strumento musicale, custodito nell'appartamento dell'attore a Roma, ora trova una nuova casa nel foyer del Teatro Radar, un luogo simbolico che condivide i suoi spazi con il Conservatorio di musica 'Nino Rota'.La ditta Caradonna Logistics ha reso possibile il trasporto del pianoforte da Roma a Monopoli, dove è stato posizionato per essere a disposizione degli studenti, dei professori del Conservatorio e del pubblico del Teatro Radar. Questa iniziativa non solo offre agli appassionati di musica la possibilità di suonare uno strumento di alta qualità, ma anche di creare un'esperienza condivisa attraverso la musica.La prima persona a suonare il pianoforte è stata Alessia Benedetti, studentessa di pianoforte del Conservatorio di musica 'Nino Rota' di Monopoli, inaugurando così questa nuova risorsa per la comunità.Emilio Solfrizzi ha condiviso il motivo di questa donazione, ricordando un momento speciale vissuto al Teatro Kismet di Bari, che ha ispirato questa iniziativa. Il suo obiettivo è quello di offrire agli utenti del Teatro Radar e ai giovani del Conservatorio l'opportunità di condividere momenti di gioia e di crescita attraverso la musica.Il presidente del Teatro Kismet, Augusto Masiello, ha sottolineato l'importanza della condivisione nell'arte e ha ringraziato Emilio Solfrizzi per questa significativa donazione, che avvicina ulteriormente il Teatro Radar al Conservatorio di musica 'Nino Rota'.Teresa Caradonna, responsabile divisione Art Movers della Caradonna Logistics, ha evidenziato l'attenzione e la cura dedicate alla movimentazione dello strumento, garantendo che sia arrivato a destinazione in piena sicurezza grazie all'esperienza pluridecennale nella logistica di opere d'arte e beni storici.