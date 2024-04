Giochi del Mediterraneo di Taranto: approvata l'intesa regionale per gli interventi infrastrutturali

TARANTO - La Giunta Comunale di Taranto ha ratificato oggi l'intesa della Regione Puglia riguardante il programma degli interventi infrastrutturali proposti dal governo per i XX Giochi del Mediterraneo del 2026. Questa approvazione segue le modifiche apportate dalla Corte Costituzionale attraverso la sentenza n. 31/2024.La Corte Costituzionale ha confermato la necessità di una leale collaborazione tra le istituzioni e la condivisione della programmazione delle opere infrastrutturali tra la Regione e il Governo. Questo accordo è il risultato di un impegno congiunto tra Regione Puglia, Comune di Taranto e CONI per candidare la città di Taranto come sede dei Giochi del Mediterraneo e per pianificare l'evento in modo sostenibile.Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e agli effetti della guerra in Ucraina sull'economia, sono state sviluppate attività organizzative e progettuali e sono stati reperiti 150 milioni di euro grazie a disposizioni legislative specifiche.Il programma proposto dal Governo, inviato lo scorso 5 aprile, comprende 27 interventi, di cui 24 sono gli stessi identificati dal Comitato Organizzatore con il precedente Governo. Tuttavia, solo 167 milioni dei 275 milioni di euro disponibili sono stati destinati al primo stralcio di interventi proposti dal Governo.La Regione Puglia ha espresso urgenza nell'inserire alcuni interventi non ancora inclusi nella programmazione, come la Palestra polifunzionale presso il quartiere Paolo VI, il parcheggio e la viabilità di sicurezza per il Centro Nautico e la Banchina ex-Torpediniere, e attrezzature sportive e tecnologiche per gli impianti.L'approvazione di questa intesa rappresenta un passo importante per garantire una tempestiva realizzazione delle opere necessarie per i Giochi del Mediterraneo di Taranto e per l'eredità che verrà lasciata al territorio.