Ferrotramviaria: sconti per la mostra 'Chagall. Sogno d'amore' a Conversano

CONVERSANO - Ferrotramviaria, la società di trasporti che serve diverse città della Puglia, si unisce al mondo dell'arte per offrire un'opportunità speciale ai suoi passeggeri. Dal 20 aprile al 27 ottobre 2024, al Polo Museale – Castello Conti Acquaviva D’Aragona di Conversano, aprirà al pubblico la grande mostra "Chagall. Sogno d’amore".La mostra, composta da circa cento opere, offre un'intima esplorazione della vita e dell'opera di uno degli artisti contemporanei più celebri al mondo: Marc Chagall.In occasione di questo importante evento culturale, Ferrotramviaria ha stretto una partnership come Mobility Partner e ha deciso di offrire uno speciale vantaggio per i suoi abbonati. Infatti, tutti coloro che possiedono un abbonamento in corso di validità potranno acquistare i biglietti per la mostra a tariffa ridotta, presentando semplicemente il proprio abbonamento direttamente alla cassa."Chagall. Sogno d’amore" rappresenta un'opportunità straordinaria per ammirare dipinti, disegni, acquerelli e incisioni dell'artista. Le opere, provenienti da collezioni private e certificate dalla Fondation Chagall, coprono un arco temporale che va dal 1925 fino alla morte dell'artista nel 1985. Questo nucleo di opere rare e uniche nel loro genere offre al pubblico la possibilità di immergersi completamente nel mondo artistico di Chagall.