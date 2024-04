Gran Premio Bari, Lancia del '56 vince l'Ottava Rievocazione

La partecipazione dell'ex pilota di Formula Uno dagli anni '70 agli anni '90 con una Lotus Biposto del 1963 ha entusiasmato il pubblico barese. Esso nella due giorni della rievocazione ha assiepato tutto il percorso con più di 50.000 presenze. Un dato di non poco conto che certifica l'aumento dell'interesse, anche alla luce delle numerose presenze straniere verso questo evento dell'automobilismo sportivo d'epoca.

- Nella tarda mattinata di domenica 28 aprile 2024, con la tradizionale cerimonia di premiazione, è calato il sipario sull'Ottava Rievocazione storica del Gran Premo automobilistico di Bari. A far rivivere l'atmosfera delle 9 edizioni disputate dal 1947 al 1956 sono stati 50 bolidi che, in tre turni, hanno dato vita ad una gara di regolarità inserita nell'ASI Circuito Tricolore. Essa, con direzione opposta alle precedenti rievocazioni, si è corsa sul circuito che con partenza da Corso Vittorio Emanuele verso il Teatro Margherita, ha abbracciato la Città Vecchia e parte del Rione Murattiano.A salire sul gradino più alto del podio allestito in Piazza Prefettura è stato l'equipaggio Simionato su Lancia De Leval del 1956, che ha preceduto la Devin Special del 1959 dell'equipaggio Bercellesi e la Monaci Bimotore 8C del 1952, condotta dall'equipaggio Barletta. Quarto posto per Rossi su Elva MK1B del 1955 e quinta posizione per la Maserati 200S del 1956 condotta da Sculco. Alla gara hanno partecipato anche il Ministro dell'Economia, della Cultura albanese Blendi Gonxhja e Riccardo Patrese, in qualità di testimonial.