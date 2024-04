Europee, Congedo (FdI): con Meloni possiamo finalmente incidere a Bruxelles e cambiare l'Italia

LECCE - La decisione del presidente del consiglio Giorgia Meloni di candidarsi alle elezioni europee come capolista in tutte le circoscrizioni è motivo di orgoglio per Fratelli d’Italia e un'ottima notizia per la Nazione. Ora abbiamo davvero la possibilità di cambiare l’Europa e, al tempo stesso, far rinascere la nostra Nazione dopo anni in cui la sinistra prendeva gli ordini col cappello in mano a Bruxelles."Abbiamo per la prima volta la possibilità di incidere concretamente in Europa con una nuova maggioranza, finalmente di centrodestra, in grado di valorizzare e difendere la nostra identità, i nostri valori, la nostra economia, le nostre eccellenze, i nostri confini", afferma Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera."Per troppo tempo l’Italia ha accettato supinamente decisioni altrui: grazie a Giorgia Meloni abbiamo già iniziato a cambiare rotta, facendoci sentire nei dossier più importanti. Le elezioni di giugno sono un punto di svolta: tutti noi saremo al fianco del nostro premier più uniti che mai per dare un nuovo corso al nostro Paese e all’Europa, affrontando le tante sfide internazionali che abbiamo davanti” conclude Congedo.