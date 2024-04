Happy Casa Brindisi sconfitto 74-66 a Reggio Emilia

Nella ventisettesima giornata del campionato di A/1 di basket, l'Happy Casa Brindisi è stato sconfitto con il punteggio di 74-66 da Reggio Emilia.Nel primo quarto, gli emiliani sono partiti forte con Uglietti che ha portato la squadra in vantaggio 4-2, mentre il canestro di Smith ha permesso a Reggio Emilia di concludere il quarto con un punteggio di 21-16 a loro favore.Il secondo quarto ha visto la tripla di Black che ha portato il punteggio a 35-24 per Reggio Emilia, che alla fine del quarto era in vantaggio 44-28.Nel terzo quarto, nonostante gli sforzi dell'Happy Casa Brindisi, Reggio Emilia è riuscita a mantenere il vantaggio, chiudendo il quarto con un punteggio di 56-48.Nel quarto quarto, la schiacciata di Chillo ha dato la possibilità agli emiliani di allungare a 67-58, e con il contributo di Galloway, Reggio Emilia ha chiuso la partita con il punteggio finale di 74-66.Tra i migliori marcatori, per l'Happy Casa Brindisi si sono distinti Sneed con 12 punti e Morris con 11, mentre per Reggio Emilia Smith è stato il più prolifico con 23 punti, seguito da Black con 13.Con questa sconfitta, l'Happy Casa Brindisi rimane ultimo in classifica con 16 punti. Nella prossima partita, che si terrà domenica 21 aprile alle 20 a Pistoia, i brindisini cercheranno una vittoria per risalire in classifica. I toscani, attualmente sesti con 28 punti insieme al Trento, dopo la sconfitta 89-82 contro Pesaro, cercheranno di confermarsi in zona play-off.