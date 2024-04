Lecce Primavera sconfitto 2-1 dalla Lazio a Formello

- Nella ventinovesima giornata del campionato Primavera, il Lecce è stato sconfitto 2-1 dalla Lazio sul campo neutro di Formello.Il primo tempo ha visto diverse azioni da entrambe le squadre, con il portoghese Sanà Fernandes della Lazio che ha colpito il palo all'8'. Tuttavia, è stato il Lecce a passare in vantaggio al 18' con un gol dell'irlandese Ed McJannett. La Lazio ha pareggiato al 21' grazie a Leonardo Di Tommaso, mentre al 40' l'Albanese Flavio Sulejmani è stato espulso per un calcio in faccia al tedesco Fabiano Pacia, lasciando la Lazio in inferiorità numerica.Nel secondo tempo, il Lecce ha subito un'altra espulsione al 27', quando Pacia è stato ammonito per la seconda volta. La Lazio ha approfittato di questo vantaggio numerico e al 32' il paraguaiano Diego Gonzalez ha segnato il gol decisivo con un tiro al volo.Nonostante la sconfitta, il Lecce si trova attualmente al quintultimo posto in classifica con 32 punti. Nella prossima partita, che si terrà lunedì 22 aprile alle 11 contro la Sampdoria a San Pietro in Lama, i giallorossi pugliesi cercheranno di ottenere una vittoria. La Sampdoria, attualmente quartultima con 28 punti, ha perso 2-1 in casa contro il Bologna.