Heineken lancia la Massafra Academy: opportunità per giovani talentuosi nel birrificio più grande del Sud Italia

MILANO - HEINEKEN apre le porte a 10 giovani talentuosi presso il birrificio di Massafra (TA), il secondo più grande in Italia e un punto centrale nella produzione di birra per la Puglia e tutto il Sud del Paese.La HEINEKEN Massafra Academy, inaugurata oggi, è il nuovo percorso di formazione di eccellenza di HEINEKEN Italia nell'ambito della supply chain, mirato a formare i futuri esperti birrai del Paese. Questo programma offre un'opportunità unica per i giovani desiderosi di entrare nel mondo della produzione di birra, con concrete prospettive di carriera all'interno dell'azienda leader del settore in Italia.Teresa Ferro, People Director di HEINEKEN Italia, ha spiegato: "In HEINEKEN investiamo molto nella formazione per far crescere e valorizzare le nostre risorse, fornendo loro stabilità e prospettive per guidare il cambiamento. Con la HEINEKEN Massafra Academy, vogliamo offrire alle nuove generazioni gli strumenti e le competenze necessarie per diventare i futuri maestri birrai del Paese, attraverso un percorso entusiasmante e stimolante che rifletta i valori e i principi dell'azienda."I candidati ideali per questa iniziativa sono giovani neolaureati STEM o laureati con esperienza di stage fino a 6 mesi, con eccellente padronanza dell'inglese e predisposizione alla mobilità. La formazione universitaria richiesta include lauree in ingegneria chimica, meccanica, elettrica, energetica, automazione o gestionale, con spiccate competenze digitali.La prima fase di selezione è prevista per il mese di maggio, seguita da un evento di selezione in presenza presso il Birrificio di Massafra a fine maggio. Qui, i candidati affronteranno colloqui e sfide di gruppo mirate. A partire dal 1° luglio, i 10 giovani selezionati inizieranno il loro percorso formativo presso HEINEKEN Italia, con la possibilità di inserimento con un contratto a tempo indeterminato in Italia o all'estero al termine del programma.I giovani interessati possono candidarsi entro il 20 maggio 2024 compilando il form disponibile su https://go0.it/JvBYB Questo iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di HEINEKEN nell'inclusione nel mondo del lavoro, attraverso la HEINEKEN Italia University, corsi di formazione, graduate programs, pacchetti welfare e opportunità di lavoro flessibile. HEINEKEN Italia promuove un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, integrando l'inclusione come valore fondamentale in ogni azione.