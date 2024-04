Brindisi, l'amministrazione comunale sostiene i donatori di vita

BRINDISI - Con il messaggio "Brindisi - Comune a sostegno dei donatori di vita", da oggi, domenica 14 aprile 2024, i nuovi pannelli stradali integrativi installati nelle vie d'accesso alla città di Brindisi trasmettono un forte sostegno alla mission delle associazioni del dono.La cerimonia di inaugurazione dei pannelli, svoltasi ieri mattina, ha visto la presenza del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e dell’Assessore al Decoro Urbano e LL.PP. Dott. Gianluca Quarta, dimostrando l'impegno dell'amministrazione a favore del volontariato.L’installazione dei cartelli è stata realizzata in risposta alla proposta avanzata da Aido Brindisi, l'Associazione Italiana per la Donazione Organi, Tessuti e Cellule, evidenziando l'immediata attenzione e la prontezza dell'Amministrazione Comunale nel sostenere le iniziative a favore del dono.La cerimonia inaugurale si è svolta in Via Appia, presso il civico n. 295, dove il Sindaco e l'Assessore hanno rimosso la copertura dei pannelli, suscitando gli applausi dei volontari di AIDO e delle altre associazioni coinvolte, nonché dei cittadini presenti.La scelta di celebrare l'evento il 14 aprile è stata motivata dalla Giornata Nazionale per la donazione di organi e tessuti, indetta dal Ministero della Salute, che promuove la cultura del dono attraverso le amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato.L'obiettivo principale dell'iniziativa è sensibilizzare gli utenti della strada sull'importanza della donazione di organi, sangue, midollo osseo e cellule staminali, contribuendo a incrementare il numero dei potenziali donatori e a rafforzare il coordinamento con i servizi sanitari.I vertici del Gruppo Comunale Aido Brindisi hanno espresso il loro profondo ringraziamento all’Amministrazione Comunale, al Sindaco Marchionna e all’Assessore Gianluca Quarta, anche a nome delle altre associazioni coinvolte, per il sostegno fornito a questa importante causa.