I Finley annunciano uno show unico: per la prima volta in concerto al Forum di Assago

MILANO - I Finley, band che ha fatto la storia del pop punk in Italia, tornano a esibirsi live con uno show evento: TUTTO È POSSIBILE AL FORUM. L'appuntamento è per mercoledì 16 ottobre 2024 al Forum di Milano, nel luogo che è stato il trampolino di lancio della carriera della band quasi 20 anni fa. Una data evento da non perdere, prodotta da Vivo Concerti, per ripercorrere i più grandi successi della band che ha accompagnato un’intera generazione e che continua ancora oggi a stupire.

I biglietti per la data saranno disponibili online su vivoconcerti.com da venerdì 19 aprile alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 24 aprile alle ore 10:00.

«Quando abbiamo iniziato a suonare eravamo solo dei ragazzini. Saltavamo la scuola per andare in una sala prove che puzzava di muffa, ma era il posto più bello che potessimo desiderare. Le nostre storie diventavano canzoni e le nostre canzoni un rifugio per chi non si sentiva capito. "Fumo e cenere", “Adrenalina”, "Diventerai una star" hanno cambiato non solo la nostra vita ma anche quella di migliaia di persone.

Oggi quei ragazzini, che non hanno mai avuto voglia di crescere, ti riportano in quel momento esatto della tua vita: gli anni della scuola, dei problemi insormontabili, dei cuori spezzati e di quando ti bastava una canzone sul tuo mp3 per essere felice.

Sarà una grande festa per tutti noi, un'occasione irripetibile per urlare insieme che ''Tutto è possibile''.

Per i Finley sarà la prima volta da padroni di casa al Forum, a quasi vent’anni dall’opening dello show di Max Pezzali, quando, all’inizio della loro carriera, stavano già diventando delle star. I Finley hanno fatto un pezzo di storia della musica italiana, conquistando i cuori di una generazione, collezionando dischi di platino ancora prima dell’era dello streaming e macinando sold out su sold out in numerosi tour in Italia e in Europa.