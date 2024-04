Il Garden Club di Taranto celebra la XXI Giornata Nazionale del Giardino

TARANTO - Anche a Taranto, nei giorni scorsi, è stata celebrata la Giornata Nazionale del Giardino, promossa dall'Unione Nazionale Garden Club (UGAI) in occasione della sua XXI edizione. Questo evento coinvolge tutti i Garden Club d'Italia in iniziative mirate a diffondere la conoscenza del mondo della natura attraverso l'informazione, la promozione di attività culturali e progetti di educazione ambientale nelle scuole, oltre alla collaborazione con gli enti locali per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio.Il Garden Club di Taranto, presieduto dalla dottoressa Titti Giacovelli, ha organizzato un evento aperto alla cittadinanza dal titolo "Taranto: mare e terra, patrimonio da preservare per il futuro". Durante questo incontro, moderato dalla professoressa Adriana Chirico del Dipartimento Jonico dell'Università degli Studi di Bari, sono intervenuti diversi relatori, tra cui la dottoressa Mina Chirico, la dottoressa Ester Cecere, e il professor Stefano Vinci.L'amministrazione comunale era rappresentata dall'Assessore all'Ambiente, Qualità della Vita e Affari Legal, avvocato Stefania Fornaro, che ha elogiato l'iniziativa del Garden Club e ha annunciato l'intenzione del Comune di Taranto di avviare il piano strategico del verde, in collaborazione con l'Assessore all'Urbanistica, avvocato Edmondo Ruggiero. Questo piano mira a guidare uno sviluppo ordinato, coeso e sostenibile della città, combinando aspetti antropici, ambientali ed ecologici.Durante l'incontro, sono stati trattati diversi argomenti, tra cui la biodiversità nei giardini tradizionali, la storia e le prospettive del mare e della pesca, e la problematica della posidonia spiaggiata sollevata dalla dottoressa Cecere. Queste praterie sottomarine sono di grande importanza ecologica, ma la presenza delle foglie spiaggiate è spesso considerata fastidiosa dai bagnanti.Per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della posidonia e sulla qualità delle acque costiere, l'Assessore Fornaro ha annunciato l'imminente firma di un protocollo di intesa tra ISPRA e il Comune di Taranto per la realizzazione di una "Spiaggia ecologica". Questo progetto mira a evidenziare i benefici della posidonia e sarà integrato in un programma di Educazione Ambientale che il Garden Club porterà nelle scuole del territorio.