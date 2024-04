Valenzano, città dell’innovazione: ricerca e impresa nel settore aerospazio. Il caso Flying Demon

Serena Loporchio, ricercatrice in Fisica e Chief Operating Officer dell'azienda.

Leonardo Di Venere, ricercatore in Fisica e Chief Financial Officer di Flying Demon.

L'incontro sarà moderato da Mario Gilberti, attivista dell'associazione Lucidafollia.



"La ricerca aerospaziale diventa startup" rappresenta il quarto appuntamento della rassegna Bite the Byte, inclusa nell'iniziativa "Valenzano, Città dell’innovazione", promossa dal Comune di Valenzano in collaborazione con Tecnopolis PST, Ciheam e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari. Il ciclo Bite the Byte prevede 6 incontri in pub e locali di Valenzano, offrendo un approccio alla cultura dell’innovazione che sia al tempo stesso popolare e istituzionale, pratico e divulgativo.



Per maggiori informazioni sull'evento e sull'iniziativa "Valenzano, Città dell'innovazione", è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Valenzano: https://www.comune.valenzano.ba.it/novita/valenzano-citta-dellinnovazione-presentazione-del-programma/

BARI - Il bar Kennedy, situato in Largo San Benedetto a Valenzano, diventerà il palcoscenico di un evento unico lunedì 29 aprile alle 19:00: "La ricerca aerospaziale diventa startup". Durante questo incontro, verrà presentata una delle migliori pratiche nel settore, rappresentata dalla startup pugliese Flying Demon, un'eccellenza specializzata in un ambito emergente dell'economia regionale e internazionale.La ricerca nel campo dell'astrofisica si sta trasformando da semplice oggetto di studio accademico a una concreta opportunità di business. Flying Demon si distingue per il suo lavoro nel monitoraggio della radioattività naturale utilizzando droni dotati di rivelatori di radiazioni. Grazie alle tecniche spettroscopiche dosimetriche impiegate attraverso droni UAS, l'azienda è in grado di creare mappe dettagliate dei terreni agricoli e studiare l'uniformità di composizione, ad esempio per quanto riguarda la concentrazione di potassio e l'idratazione del suolo.Durante l'evento interverranno due figure di spicco all'interno di Flying Demon: