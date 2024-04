Il Lecce trionfa 3-0 contro il Sassuolo: seconda vittoria esterna della stagione

- Nella trentatreesima giornata di Serie A, il Lecce ha ottenuto una fondamentale vittoria esterna, prevalendo per 3-0 sul Sassuolo al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Questo successo rappresenta la seconda vittoria fuori casa per i salentini in questa stagione, confermando la loro determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati.La partita ha visto il Lecce prendere il comando fin dai primi minuti: al 5', Blin ha tentato di segnare di testa per i giallorossi pugliesi, ma senza successo. Tuttavia, è stato al 11' che il Lecce ha aperto le marcature, con Gendrey che ha colpito di testa su un calcio di punizione di Oudin, siglando così la sua seconda rete in questo campionato.Il vantaggio dei salentini è stato raddoppiato al 15' da Dorgu, che ha sfruttato un cross di Gallo per segnare con un tocco al volo. Nonostante i tentativi del Sassuolo di riavvicinarsi al gol, con Defrel che ha sfiorato la rete al 24' e Pinamonti che ha minacciato al 45', il Lecce è riuscito a mantenere la sua sicurezza difensiva fino alla fine del primo tempo.Nella ripresa, il Lecce ha continuato a dominare il gioco, con Piccoli che ha segnato la terza rete al 16' con una conclusione di sinistro su assist di Krstovic. Nonostante alcuni tentativi del Sassuolo di reagire, con Mulattieri che ha sfiorato la rete al 25', il Lecce ha mantenuto il controllo del match fino al fischio finale.Con questa vittoria, il Lecce si posiziona al tredicesimo posto in classifica con 35 punti, consolidando la propria posizione nella parte centrale della classifica. Il Sassuolo, invece, resta penultimo con 26 punti, aumentando la sua lotta per evitare la retrocessione.