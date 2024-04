La Deejay Ten di Bari: corsa e divertimento sotto la pioggia

Deejay TEN fb





BARI - La Deejay Ten, la corsa non competitiva ideata da Linus, ha fatto tappa anche quest'anno a Bari, accompagnata da un clima invernale e una pioggerellina intermittente. Nonostante le condizioni atmosferiche avverse, circa 8.000 podisti hanno preso parte all'evento, confermando il successo e l'entusiasmo che circonda questa manifestazione.L'avvio della corsa è stato dato dal palco allestito alla partenza in corso Vittorio Emanuele, con Linus che ha dato il via alla competizione. Tra i partecipanti, come ormai tradizione, c'era anche il sindaco Antonio Decaro, testimoniando il forte legame della città con questo evento.Nata a Milano nel 2005 da un'idea del conduttore radiofonico Linus, la Deejay Ten ha attraversato 19 edizioni coinvolgendo centinaia di migliaia di persone in tutta Italia. Anche a Bari, i partecipanti indossavano le maglie color salvia per la corsa da 10 km e color ciclamino per quella da 5 km.Il percorso della corsa si snoda lungo il suggestivo lungomare di Bari, con due arrivi distinti a seconda delle distanze: uno in piazza Ferrarese nella Città Vecchia e l'altro coincidente con il punto di partenza. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, l'atmosfera è stata carica di energia e spirito sportivo, confermando il successo e l'importanza della Deejay Ten come evento di aggregazione e promozione dello sport e del benessere fisico.