Importante incontro elettorale del candidato del centrodestra Fabio Romito a Bari

BARI - Nel contesto delle elezioni amministrative di Bari, il candidato del centrodestra Fabio Romito (Lega) ha tenuto un importante incontro nella platea dell'abitazione del noto legale barese Aurelio Metta, con una partecipazione molto nutrita di professionisti della città.Con un ampio curriculum alle spalle, che lo ha visto diventare consigliere di circoscrizione a soli 21 anni, consigliere comunale a 26, e candidato sindaco del centrodestra a 36, Romito ha presentato la sua visione per il futuro di Bari.Dopo la presentazione del candidato da parte della padrona di casa Anna Maria Bassi Metta, sono stati affrontati diversi temi di interesse per la città di Bari. Dal potenziamento della mobilità e dei trasporti, con un occhio di riguardo allo sblocco del Pug di Bari, al tema cruciale della sicurezza. Secondo Romito, la sicurezza non è un tema di destra, centro o sinistra, ma riguarda tutti i cittadini, indipendentemente dall'appartenenza politica. Propone quindi un maggiore investimento nella Polizia Locale, per garantire una maggiore presenza sul territorio.Il candidato del centrodestra ha anche espresso le sue opinioni sui parcheggi interrati a Bari, proponendo la realizzazione di uno in zona caserma Rossani, e ha sollevato dubbi sull'estensione del sistema di raccolta differenziata porta a porta, sottolineando la necessità di ascoltare le preoccupazioni dei cittadini.Romito ha anche criticato l'amministrazione precedente per la mancanza di trasparenza nell'affidamento di incarichi a professionisti esterni e la mancanza di rotazione dei beneficiari, evidenziando la necessità di una discontinuità rispetto al passato.Infine, ha affrontato temi come il trasporto pubblico, il sostegno al commercio locale e le esigenze dei cittadini anziani, sottolineando l'importanza di trovare risposte adeguate a queste sfide.