L’alta moda al Circolo Unione Bari

BARI - Si è celebrato domenica 21 aprile nel salotto buono del capoluogo pugliese, tra gli stucchi dorati e le decorazioni liberty del Salone degli Specchi del Circolo Unione di Bari, incastonato nel Teatro Petruzzelli di Bari, il Galà della Moda.L'organizzazione a firma dell'agenzia di moda e spettacolo Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con l'Ufficio Moda Italia e con il Circolo Unione Bari presieduto da Giacomo Tomasicchio che ha fortemente voluto l’evento.In passerella, l'atelier Miss and Lady dello stilista bitontino Giulio Lovero che ha strabiliato tutti presentando abiti per donne glamour della collezione Love to Love by Gai Mattiolo, di cui è esclusivista, l'alta sartoria di Floriana Formisano per una donna forte che incarna anche grazia ed eleganza e i capi luminosi e frizzanti di Mischalis.Ad impreziosire gli outfit la linea di bijoux Già Da'.Nell'hair show sono stati protagonisti Maria Altomare Coiffeur Conseil Kerastase e Petrucelli Parrucchieri, mentre Arkè, Scuola di estetica e acconciatura, ha curato il make-up.Nella serata, condotta dal presentattore Christian Binetti, c'è stato spazio anche per la splendida voce della cantante Elena Cappiello, che in carriera è stata anche finalista di Sanremo Giovani. Si ringrazia: Ellegidue edilizia e ceramiche, Decaro Gioielli, Fiori d'Angelo.