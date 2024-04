In Love with Burt Bacharach: un successo strepitoso al Teatro Giordano di Foggia

FOGGIA - Il Teatro Giordano di Foggia ha registrato il tutto esaurito per il concerto "In Love with Burt Bacharach", un tributo al leggendario compositore americano scomparso nel febbraio 2023.La straordinaria voce di Karima, accompagnata dall'Orchestra ICO Suoni del Sud diretta dal maestro Agostino Ruscillo, ha dato vita a un'entusiasmante performance che ha ripercorso le tappe fondamentali della carriera di Bacharach.Dalle note di "Do You Know the Way to San Jose" a "Magic Moments", da "Close to You" a "Raindrops Keep Falling on my Head", il pubblico ha potuto rivivere le emozioni di alcune delle canzoni più amate della storia della musica pop.Lo spettacolo, ideato da Massimo Giampiero Marsico, ha sapientemente intrecciato musica e racconto, creando un'atmosfera intima e coinvolgente. Le esecuzioni musicali sono state intervallate da aneddoti e storie sulla vita e la carriera di Bacharach, regalando al pubblico un'esperienza ricca di suggestioni.La standing ovation finale è stata la dimostrazione del grande successo di "In Love with Burt Bacharach", un concerto che ha reso omaggio a un maestro indimenticabile e che ha confermato il talento e la versatilità di Karima, artista capace di emozionare e conquistare il pubblico.Il concerto di Foggia è stato un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica di Burt Bacharach, un'occasione per rivivere le atmosfere magiche delle sue canzoni senza tempo.Il successo di "In Love with Burt Bacharach" conferma il grande interesse del pubblico per la musica di qualità. La Terza Stagione dell'Orchestra ICO Suoni del Sud proseguirà con altri appuntamenti di grande musica, offrendo al pubblico un cartellone ricco di proposte diverse e accattivanti.