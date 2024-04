Incendio distrugge una ventina di baracche a Borgo Mezzanone

FOGGIA - Questa mattina, a Borgo Mezzanone, una decina di chilometri da Foggia, un incendio ha devastato una ventina di baracche che ospitavano oltre un migliaio di migranti. Fortunatamente, non ci sono state persone ferite nell'incidente.Le squadre dei vigili del fuoco del presidio locale, supportate da un'autobotte proveniente dal comando provinciale, sono intervenute prontamente sul luogo dell'incendio. Grazie alla loro tempestiva azione, sono riusciti a circoscrivere e a domare le fiamme, evitando che l'incendio si diffondesse ulteriormente e causasse danni più gravi.Al momento, le cause dell'incendio non sono ancora state confermate, ma si ipotizza che possa essere stato causato da un corto circuito. Le autorità locali stanno conducendo le indagini necessarie per determinare l'origine esatta dell'incidente e prendere eventuali provvedimenti.