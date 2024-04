Festa del Lavoro al Teatro Piccinni di Bari: cultura, riflessioni e spettacolo

ph: Tauro

BARI - Il prossimo 1° maggio, in occasione della Festa Internazionale dei Lavoratori, il Teatro Piccinni di Bari sarà il palcoscenico di un evento imperdibile che unisce cultura, riflessioni e spettacolo.Alle 19:00 avrà luogo il tanto atteso FOCUS LAVORO, inserito nella stagione teatrale del Comune di Bari e dell'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Si tratterà di un momento di riflessione condivisa sui valori fondamentali che guidano l'impegno verso un mondo del lavoro più giusto, solidale ed equo. Temi come la lotta contro lo sfruttamento, le disuguaglianze e la ricerca di condizioni di lavoro dignitose saranno al centro del dibattito. Sul palco interverranno Domenico Ficco, segretario generale della CGIL Bari, Andrea Toma, segretario confederale regionale UIL Puglia, e Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari.Alle ore 20:00 prenderà il via lo spettacolo "Home Run", uno studio della Compagnia Senza Piume in collaborazione con il Centro Diaghilev. Diretto da Anna De Giorgio e Damiano Nirchio, lo spettacolo vede come protagonisti Alessio Genchi e Vincenzo Zampa, premiato con il premio Ubu come nuovo attore under 30 nel 2011. "Home Run" è una drammaturgia originale che affronta il rapporto tra lavoro e uomo nell'Occidente capitalistico, mentre esplora anche temi di amicizia e amore. Lo spettacolo è stato insignito del Premio SPECIALE OFF al Roma Fringe Festival 2022 e finalista per altri importanti riconoscimenti.Durante la serata, il Comune di Bari donerà alla CGIL un'opera realizzata dall'Officina Chiodo Fisso di Putignano, a seguito di due anni di attività laboratoriali sul tema dell'antifascismo a Bari, curati da Pigment Workroom.I biglietti per lo spettacolo saranno in vendita online, presso tutti i punti vendita Vivaticket e alla biglietteria del Teatro Piccinni.Non perdete l'occasione di trascorrere una serata all'insegna della cultura e della solidarietà, celebrando insieme la giornata dei lavoratori.