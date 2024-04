Incendio in un insediamento di migranti a Borgo Mezzanone: non si registrano feriti

FOGGIA - La scorsa notte, un incendio ha colpito alcune baracche all'interno dell'insediamento di migranti a Borgo Mezzanone, situato tra Foggia e Manfredonia. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, e l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito alle fiamme di propagarsi ulteriormente.L'incidente ha scatenato l'apertura di un'indagine per determinare le cause dell'incendio. Si ipotizza che le fiamme possano essere state innescate da un corto circuito, probabilmente causato da uno dei numerosi allacci abusivi alla corrente elettrica presenti nell'insediamento.Non è la prima volta che simili eventi accadono in insediamenti di questo tipo, dove le condizioni spesso precarie e l'accesso illegale alle risorse energetiche aumentano il rischio di incidenti di questo genere.Le autorità stanno indagando per fare chiarezza sulla dinamica dell'incendio e prendere eventuali misure per prevenire simili episodi in futuro.