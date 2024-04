Lecce contro Empoli: sfida decisiva per la salvezza

- Domani, alle 15:00, al "Via del Mare", il Lecce affronterà l'Empoli nella trentaduesima giornata di Serie A. La partita riveste un'importanza cruciale per entrambe le squadre: i salentini cercano una vittoria per avvicinarsi alla salvezza, mentre i toscani puntano al successo per confermarsi al quintultimo posto e allontanarsi dalla zona retrocessione.Nella formazione del Lecce, si prevede che giocheranno come esterni Ramadani e Blin, con Dorgu nel ruolo di regista e Piccoli e Sansone in attacco. Per quanto riguarda l'Empoli, sono attesi Zurkowski e Marin sulle fasce, con Maleh nel ruolo di trequartista e Cambiaghi e Niang in avanti.L'arbitro della partita sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, in provincia di Latina. Nel precedente incontro all'andata, disputato al "Castellani", le due squadre pareggiarono 1-1. Nell'ultimo confronto in Serie A a Lecce, avvenuto il 28 agosto 2022, i toscani ottennero un altro pareggio per 1-1, con il vantaggio dell'Empoli firmato da Parisi al 23° minuto e il pareggio del Lecce grazie a Strefezza al 40° minuto del primo tempo.