Incendio nel centro estetico 'Il Velo di Maya' a Bari: momenti di paura

BARI - Questa mattina, in via Giovanni Laterza a Bari, si sono vissuti momenti di paura a causa di un incendio che ha divampato all'interno del centro estetico "Il Velo di Maya". Clienti e personale presenti nel locale sono stati costretti a fuggire precipitosamente, abbandonando il centro e riversandosi per strada.Al momento, la causa dell'incendio non è stata ancora chiarita e rimane oggetto di indagine. Sul posto sono intervenute prontamente due squadre dei vigili del fuoco, supportate dai Carabinieri e dalla polizia locale, per gestire l'emergenza.Fortunatamente, non si sono registrati feriti, il che costituisce un sollievo in situazioni così critiche. Tuttavia, resta da valutare l'entità dei danni causati dall'incendio alla struttura del centro estetico e ai suoi macchinari.Le autorità competenti stanno lavorando per determinare le cause dell'incidente e per garantire la sicurezza della zona. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.