Identificato Gianluca Faniello, il 30enne deceduto in un incidente a Ceglie-Adelfia

BARI - È stato identificato Gianluca Faniello, il giovane di 30 anni deceduto questa notte in un tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale Ceglie-Adelfia. Faniello viaggiava su una moto che, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada schiantandosi contro un muretto. Purtroppo, nonostante l'intervento tempestivo del 118, per lui non c'è stato nulla da fare e il personale sanitario ha dovuto constatarne il decesso sul posto.Gianluca Faniello, giovane promettente chef, lascia una figlia di soli 4 anni, lasciando dietro di sé una famiglia e degli amici devastati dalla tragedia improvvisa.Le autorità locali, compresa la Polizia Locale, sono intervenute sul luogo dell'incidente, e la strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i dovuti accertamenti e rilievi. La moto su cui viaggiava Gianluca è stata sequestrata per le indagini del caso.Si tratta di un momento di grande dolore per la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Gianluca in questo momento così difficile.