Incidente sulla SS 379: tre persone ferite in un collisione frontale tra due auto

BRINDISI - Nella notte scorsa, sulla SS 379 all'altezza di Pantanagianni in direzione Bari, si sono verificati momenti di paura a causa di un grave incidente stradale che ha coinvolto due veicoli, una Fiat Grande Punto e una Lancia Y, mentre una terza auto con roulotte è stata coinvolta marginalmente. Tre persone sono rimaste ferite, di cui una è rimasta incastrata nell'abitacolo.Secondo le prime informazioni, la Fiat Grande Punto procedeva contromano ed è avvenuto uno scontro frontale con la Lancia Y, generando un impatto violento che ha causato gravi danni ai veicoli coinvolti.Il personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brindisi è intervenuto prontamente sul luogo dell'incidente, utilizzando tecniche e attrezzature specializzate per l'estrazione delle persone intrappolate nelle macchine. Una volta completate le operazioni di soccorso, i feriti sono stati affidati al personale del 118 per le cure mediche necessarie.Le autorità competenti, tra cui il 118 e le forze dell'ordine, sono intervenute sul posto per coordinare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza della zona interessata dall'incidente.L'incidente ha generato disagi nel traffico e ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell'incidente e accertare eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.