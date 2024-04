Nicola Colaianni valuta candidatura unitaria nel centrosinistra alle Comunali di Bari

BARI - Nicola Colaianni, ex parlamentare e magistrato, ha dichiarato all'ANSA di essere stato contattato da Nichi Vendola per valutare la possibilità di una candidatura unitaria nel centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Bari. Colaianni ha confermato di aver considerato questa opportunità e ha espresso una generale disponibilità, manifestando un orientamento favorevole ad accettare.Il nome di Colaianni potrebbe rappresentare un punto di convergenza per mantenere unito il centrosinistra durante le elezioni comunali di Bari.In risposta a questa proposta, Michele Laforgia, candidato sindaco della Convenzione per Bari 2024 e del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato che, al termine di una riunione tenutasi nel pomeriggio, è stato dato mandato a lui di verificare se vi sono le condizioni politiche per condividere la proposta di candidatura unitaria di Nicola Colaianni. Laforgia ha sottolineato che la Convenzione e il Movimento 5 Stelle discuteranno e prenderanno decisioni d'intesa con lui, al termine di questa valutazione.La proposta di una candidatura unitaria è stata avanzata da Nichi Vendola e ha generato un dibattito all'interno del panorama politico locale. Le prossime mosse e decisioni dei vari attori politici determineranno il quadro elettorale per le elezioni comunali di Bari e potrebbero influenzare significativamente l'esito del voto.