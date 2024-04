La Juventus pareggia contro il Cagliari dopo essere stata sotto di due gol

Juventus fb

CAGLIARI - La Juventus ha rischiato una sconfitta contro il Cagliari, ma alla fine è riuscita a pareggiare dopo essere stata in svantaggio di due gol. La squadra di Allegri è stata salvata da una punizione di Vlahovic e soprattutto da un autogol di Dossena.Il pareggio è stato amaro soprattutto per il Cagliari, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per due reti a zero grazie ai rigori di Gaetano e Mina. I rossoblu avevano sperato di poter chiudere il discorso salvezza in anticipo con una vittoria prestigiosa, ma alla fine hanno dovuto accontentarsi di un punto che comunque muove la loro classifica.D'altro canto, il pareggio è stato deludente per la Juventus, che non ha perso la partita ma forse i tifosi a Cagliari si aspettavano un atteggiamento diverso. Nel primo tempo, Allegri è caduto nella trappola di Ranieri e il Cagliari ha approfittato delle sue disattenzioni per segnare due gol.Nella ripresa, però, la Juventus ha mostrato orgoglio e determinazione e alla fine è riuscita a ribaltare la partita con un autogol. Allegri ha effettuato delle sostituzioni tattiche, inserendo giocatori più offensivi, e la squadra ha reagito positivamente.Nonostante la pressione della Juventus, il Cagliari non è riuscito a difendersi efficacemente e ha subito il pareggio. Alla fine, nonostante i tentativi della Juventus di segnare il gol della vittoria, la partita è terminata con un pareggio per due a due.Con questo risultato, la Juventus resta saldamente in zona Champions, mentre il Cagliari fa un passo avanti importante verso la salvezza, accumulando cinque punti nelle ultime tre partite contro Atalanta, Inter e Juventus.