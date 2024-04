La moda pugliese torna in passerella: al via la V edizione del Bari Fashion Red Carpet

BARI - Il Palamartino di Bari si prepara ad accogliere la quinta edizione del Bari Fashion Red Carpet (BFRC), un evento di moda ideato e curato da Vincenzo Maiorano, noto fashion creator. L'appuntamento è fissato per il 19 aprile 2024 alle 20:30, promettendo una serata all'insegna dello stile e della creatività Made in Puglia.L'obiettivo principale di questa iniziativa, nata nel 2015, è quello di promuovere, valorizzare e sostenere il commercio e la moda pugliese, mettendo in risalto le piccole e medie imprese e le realtà di nicchia che rappresentano l'eccellenza locale. Oltre a essere un evento di moda, il Bari Fashion Red Carpet rappresenta un'importante opportunità per creare sinergie tra le aziende del settore tessile-moda del territorio e favorire lo sviluppo del comparto regionale.All'evento contribuiranno e parteciperanno anche Nino Armenise e La Flores Boutique, due boutique multibrand del territorio che sono da sempre punti di riferimento per il glamour, lo stile e le tendenze. Quest'anno, inoltre, il BFRC metterà in mostra le creazioni di cinque brand Made in Puglia, selezionati dalla direzione artistica per valorizzare i talenti locali e confermare il ruolo della Puglia come centro di innovazione e savoir faire italiano. In passerella, saranno presentate le collezioni SS24 di 3120, Be Nina, Manuela Conti, Michele Gaudiomonte Couture e Rallegrati.Questa novità si inserisce perfettamente nella politica di valorizzazione della creatività, della bellezza, della qualità e del saper fare delle produzioni pugliesi.L'ingresso alla V edizione del BFRC è gratuito e sarà consentito solo su lista nominale. Per accreditarsi, è necessario inviare una mail all'indirizzo ufficiostampamaioranomagazine@gmail.com.Questo evento promette di essere un'occasione imperdibile per immergersi nell'atmosfera affascinante della moda pugliese e scoprire le ultime tendenze e creazioni dei talenti locali.