Afrocosmico - Club Culture e Controcultura: seconda edizione

ph: Umberto Lopez

BARI - Nicola Conte, Cloud Danko e Nico Panzini presentano la seconda edizione di "Afrocosmico - Club Culture e Controcultura", una rassegna di clubbing e controcultura che si inserisce nella programmazione artistica di Spazio Murat.Da aprile a dicembre, quattro appuntamenti porteranno il clubbing e tutte le sue innovazioni artistiche, con particolare attenzione ai suoni afro inspired, nell'hub culturale di Piazza del Ferrarese, che si apre sempre di più ad altri linguaggi dell'arte contemporanea.Il 20 aprile, in consolle, avremo l'onore di ospitare Joaquin Joe Claussell, un'icona mondiale della club culture. Claussell, figura imprescindibile nella storia della Club Culture, fonde House Music a ritmi africani e spiritualità. Ha remixato artisti del calibro di SADE, Diana Ross, Miles Davis, Ashford & Simpson e molti altri, diventando un'icona di New York.La serata del 20 aprile segna anche un importante sodalizio artistico tra Nicola Conte e Joe Claussell, che recentemente hanno collaborato per Far Out Recordings. I due si alterneranno dietro la consolle insieme a Cloud Danko per una serata all'insegna della buona musica e dell'arte.L'11 maggio sarà invece la volta del grande Sadar Bahar, noto come il "dj dei dj", un grande digger della house e deep house nei loro sensi primigeni.Ad arricchire le performance, ci sarà un'installazione video con l'urban art del collettivo Wallness Club, che torna ancora una volta a regalare alle serate di Afrocosmico una cornice vibrante e club oriented all'interno di uno spazio dedicato alle arti contemporanee.L'artwork di Afrocosmico è realizzato dall'artista sudafricano Mzwandile Buthelezi, già autore di lavori per Shabaka Hutchings e Sons Of Kemet.Afrocosmico ha l'obiettivo di promuovere una cultura alternativa, uscendo dall'omologazione dei club e della vita notturna e avvicinando generazioni diverse attraverso musica e cultura.I biglietti per i primi due appuntamenti di Afrocosmico sono già disponibili su DICE.Sito web di Spazio Murat: spaziomurat.it Instagram di Spazio Murat: @spaziomurat Facebook di Spazio Murat: Spazio Murat Instagram di Afrocosmico: @afrocosmico__ Facebook di Afrocosmico: Afrocosmico Telefono: 080 205 5856