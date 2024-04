Lanciata 'PugliaXTe': lapp Ufficiale della Regione Puglia

BARI - La Regione Puglia ha annunciato il lancio ufficiale di "PugliaXTe", un'applicazione mobile progettata per mantenere cittadini, enti e imprese aggiornati sulle notizie, bandi, avvisi e concorsi dell'ente regionale.L'applicazione, disponibile per sistemi operativi Android e iOS, è stata progettata per facilitare l'accesso alle informazioni pertinenti alle attività della Regione Puglia. Ogni utente avrà la possibilità di personalizzare il proprio flusso informativo selezionando gli argomenti di interesse e ricevendo notifiche in tempo reale sugli aggiornamenti relativi ai loro interessi.Realizzata dalla Struttura speciale di Comunicazione istituzionale, dalla Sezione Trasformazione Digitale del Dipartimento Sviluppo economico e dall'Ufficio Transizione Digitale della Regione Puglia, PugliaXTe offre un'interfaccia intuitiva e una navigazione semplice per garantire un'esperienza utente ottimale.Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, ha sottolineato l'importanza di fornire un accesso semplificato alle informazioni regionali attraverso i dispositivi mobili. L'app mira a essere uno strumento versatile per rimanere aggiornati sulle opportunità e le iniziative regionali, semplificando l'accesso alle informazioni pertinenti.Rocco De Franchi, dirigente regionale della Struttura speciale di Comunicazione istituzionale, ha commentato che l'applicazione contribuisce a ridurre ulteriormente la distanza tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, oltre che con il mondo delle imprese e del Terzo settore. Rappresenta un passo avanti nel processo di trasformazione digitale e di facilitazione dell'accesso alle attività informative e amministrative della Regione Puglia.L'applicazione PugliaXTe è già disponibile per il download su Apple Store e Play Store di Google. È stata finanziata con risorse del POR Puglia2014/2020 – Asse XI e XIII.Per scaricare l'applicazione su Apple Store, visita il seguente link: Apple Store - PugliaXTe Per scaricare l'applicazione su Play Store di Google, visita il seguente link: Play Store - PugliaXTe