Laura Formenti porta il suo spettacolo 'Drama Queen' a Lecce con il collettivo 'Stand up Comedy Lecce'

LECCE - L'attesa è finita per gli amanti della stand up comedy a Lecce, poiché Laura Formenti torna nella città salentina con il suo nuovo spettacolo "Drama Queen", organizzato dal collettivo "Stand up Comedy Lecce".Dopo il successo della sua tappa estiva dello scorso anno, Laura Formenti ritorna sabato 20 aprile presso gli ambienti delle Officine Culturali Ergot per regalare al pubblico una serata all'insegna delle risate e del divertimento.L'appuntamento prevede l'ingresso in sala alle 20:30, mentre lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:00.Laura Formenti è una stand up comedian, autrice, attrice e performer, una vera e propria "uomo-orchestra" dell'intrattenimento contemporaneo. È stata finalista a Italia's Got Talent nel 2021 e ha conquistato il web con il suo video virale "Se fossi un uomo...". È un volto noto della stand up comedy di Comedy Central e ha preso parte a programmi televisivi come Colorado e Domenica 5. Nel 2021 è stata scelta da S. Dandini per far parte del progetto "Vieni avanti cretina". Laura Formenti vanta una carriera di attrice e performer in numerose produzioni italiane e internazionali e "Drama Queen" rappresenta il suo quinto spettacolo di stand up comedy."Drama Queen" è un dramma che si snoda lungo una vita, ma raccontato in modo esilarante attraverso un monologo coinvolgente. Dai sogni considerati fallimenti dai genitori alla timidezza patologica, dai lavori precari ai soldi che non bastano mai, dalle relazioni amorose ai letti a soppalco, Laura Formenti affronta temi universali con una grinta e una verve comica uniche. Cosa resta dei drammi se non ci sono le risate? E cosa resta delle nostre vite se togliamo i drammi?La stand-up comedy è una forma di spettacolo diretta e senza filtri, in cui il comico si esibisce "in piedi" davanti al pubblico, rompendo la quarta parete e interagendo direttamente con gli spettatori. Si tratta di una forma d'arte che privilegia l'artista e affronta temi che vanno dal politico al sociale, senza alcun tabù. Lo stand up comedian sale sul palco con il proprio nome e cognome, senza maschere, per regalare al pubblico una serata di risate e riflessioni.Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero Tel/Whatsapp 389.12.61.188.