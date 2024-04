Arrestato a Fiumicino un presunto membro dell'Isis

ROMA - Un cittadino del Tagikistan di 32 anni, identificato come Ilkhomi Sayrakhmonzoda, è stato arrestato dalla polizia all'aeroporto di Fiumicino. L'uomo è stato individuato in base a un mandato di arresto internazionale emesso per la sua presunta appartenenza all'IsisSecondo quanto riportato, Sayrakhmonzoda sarebbe stato coinvolto nel conflitto siriano, essendosi arruolato nelle fila dello Stato Islamico nel 2014. La sua presenza sul suolo italiano è stata resa possibile attraverso un volo proveniente da Eindhoven, nei Paesi Bassi, che ha atterrato all'aeroporto di Fiumicino questa mattina alle ore 11:45.L'uomo, caratterizzato da numerosi alias e identità fittizie con nazionalità e date di nascita diverse, è stato sottoposto a fermo dalle autorità competenti. L'operazione di arresto è stata condotta dalla Digos capitolina con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e il supporto della Polizia di Frontiera di Fiumicino.Si sospetta che il suo coinvolgimento con l'organizzazione terroristica Isis, nonché la sua presenza in Italia, possano rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale e internazionale. Pertanto, l'arresto di Sayrakhmonzoda è stata parte di un'operazione più ampia volta a prevenire attività terroristiche e a garantire la sicurezza pubblica, considerando l'attuale contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni e sfide legate alla sicurezza globale.