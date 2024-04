Lecce, arrestato 49enne dopo lite nella Villa Comunale: sequestrata marijuana

LECCE - La tranquillità della Villa Comunale di Lecce è stata interrotta ieri sera intorno alle 18 da una lite scoppiata tra due uomini per un posto su una panchina. Gli agenti della Questura di Lecce sono intervenuti dopo una segnalazione della sala operativa, procedendo al fermo di un 49enne coinvolto nella disputa.L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per aver arrecato disturbo alla quiete pubblica in passato, presentava un lieve rossore all'occhio destro, risultato dei fatti avvenuti poco prima. Alla polizia ha dichiarato di aver litigato con un altro individuo per un motivo apparentemente futile, scatenando una rissa che li ha visti colpirsi reciprocamente.Durante il controllo di polizia, il 49enne ha consegnato spontaneamente una busta in cellophane trasparente contenente circa 38 grammi di marijuana. Successivamente, durante la perquisizione personale, sono stati trovati ulteriori 4,75 grammi della sostanza all'interno degli slip.Si è inoltre scoperto che l'uomo era già stato denunciato il 15 aprile 2024 per possesso di 27 grammi di marijuana e che aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Informata del caso, la Procura ha disposto l'arresto del 49enne, che è stato poi associato presso la Casa Circondariale di Lecce insieme alla sostanza stupefacente sequestrata.