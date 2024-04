Lecce, Poli Bortone annuncia nuovo assessorato alla cura della città

LECCE - “Nella mia giunta, ci sarà un nuovo assessorato che avrà un ruolo fondamentale: l’assessorato alla cura della città.” Ad annunciarlo è la candidata sindaco di Lecce per il centrodestra Adriana Poli Bortone che spiega le motivazioni di questa scelta: “in questi giorni sto attraversando in lungo e in largo la città, ascoltando tutti e tutte come da sempre sono abituata a fare ed ora sto facendo sintesi delle voci e delle esperienze che mi sono state trasmesse. Quel che in questi giorni mi è stato detto ed è emerso da ogni incontro è la generale condizione di incuria in cui versano le nostre strade, i nostri spazi pubblici, ma anche la disattenzione che diventa incuria verso le persone che hanno tanto bisogno. Le numerosissime lamentele dei cittadini mi sono servite non certo per far polemica, come alcuni mi hanno recriminato, ma per prendere piena consapevolezza di una oggettiva situazione di disagio e che mi portano ad affermare che a Lecce oggi occorre intervenire prioritariamente con azioni quotidiane di cura, rivolte a persone, monumenti, strade, parchi. Avere cura significa valorizzare, costruire e non distruggere, ma rendere fruibile, sostenibile, duraturo nel tempo: un parco, un immobile, un teatro, una strada, un museo, qualsivoglia spazio pubblico. Avere cura significa che davanti a molte possibilità, fare bene e meglio è necessario per mantenere in vita, luoghi, visioni, relazioni. Per questo motivo mi sento determinata nell’annunciare che è giunto il momento di prendersi veramente cura di Lecce, delle persone che sono rimaste inascoltate, dell’accessibilità, delle opinioni divergenti, della condivisione degli obiettivi, degli spazi verdi e non solo, del centro, delle marine, delle periferie. La capacità di un buon amministratore non sta solo nell’inaugurare luoghi e spazi, ma nel saperli vedere in futuro nella loro funzionalità e di saperli rendere fruibili. Sempre. Nella mia giunta dunque, occuperà un posto di riguardo un assessorato nuovo: l’assessorato alla cura della città, certa come sono che accanto ai progetti visionari che certamente sono presenti nel mio programma, occorre grande attenzione per la quotidianità e quindi per le tante, piccole e grandi esigenze dei cittadini.