'Leccesi, parliamone insieme': incontro con il sindaco Carlo Salvemini in Viale Oronzo Quarta

LECCE - Il sindaco Carlo Salvemini terrà lunedì 15 aprile alle 18.30 un incontro con la comunità del quartiere Ferrovia presso Viale Oronzo Quarta. Questo appuntamento rientra nella campagna "Leccesi, parliamone insieme", che si propone di avvicinare gli amministratori ai cittadini attraverso incontri diretti in strada, quartiere dopo quartiere.L'obiettivo di questa iniziativa è quello di favorire il confronto diretto tra i rappresentanti dell'amministrazione locale e i residenti, al fine di discutere delle problematiche esistenti, dei progetti in corso e delle future politiche urbane. Durante l'incontro, sarà possibile segnalare eventuali criticità, ricevere informazioni sui provvedimenti strategici adottati e contribuire attivamente al dibattito sulla vita della città.Questo momento di confronto e dialogo si inserisce in un percorso di partecipazione civica e trasparenza amministrativa, volto a coinvolgere attivamente i cittadini nella vita della comunità locale e a promuovere un dialogo costruttivo tra istituzioni e società civile.L'appuntamento in Viale Oronzo Quarta offre un'opportunità preziosa per i residenti del quartiere Ferrovia di esprimere le proprie opinioni, condividere le proprie esperienze e contribuire alla costruzione di una città più inclusiva, sicura e vivibile per tutti i suoi abitanti.