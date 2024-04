Parte in Puglia il Numero unico di emergenza europeo: dal 16 aprile attiva la Centrale unica di risposta 1-1-2 nei distretti telefonici di Bari e Brindisi

BARI - A partire da martedì 16 aprile 2024, prenderà avvio il processo di "migrazione" delle chiamate di emergenza provenienti dai distretti telefonici 080 (Bari) e 0831 (Brindisi) verso il Numero Unico di Emergenza europeo 1-1-2 (NUE 112).Il Servizio NUE 1-1-2 rappresenta il Numero Unico di Emergenza Europeo da contattare per qualsiasi richiesta di soccorso e sostituirà i precedenti numeri di emergenza quali il 112 (Carabinieri), 113 (Polizia di Stato), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Soccorso Sanitario) e 1530 (Emergenza in mare). Anche se questi numeri rimarranno attivi in Puglia, la risposta sarà fornita dalla Centrale Unica di Risposta (CUR) NUE 1-1-2, dipendente dalla Struttura Speciale regionale di avviamento del NUE, parte del Dipartimento Protezione Civile della Regione Puglia.La CUR NUE 1-1-2 della Puglia impiegherà le 126 unità di categoria B3 assunte tramite un concorso specifico dalla Regione Puglia lo scorso dicembre. Queste unità verranno assegnate alle sedi delle CUR di Modugno (Ba), Foggia e Campi Salentina (Le). Gli operatori delle CUR NUE 1-1-2 Puglia sono stati adeguatamente formati per fornire una risposta preliminare alle chiamate di soccorso e indirizzarle ai servizi di secondo livello per l'assistenza, garantendo una localizzazione più precisa del luogo di intervento e un servizio di interpretariato per i cittadini stranieri. La Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza 1-1-2 sarà operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.Seguendo le direttive europee, il NUE garantisce la gratuità della chiamata, l'accessibilità da qualsiasi terminale e per gli utenti disabili, il servizio multilingua e l'utilizzo di tecnologie per una localizzazione accurata delle chiamate.L'ingegnerizzazione del sistema NUE 1-1-2 assicura la continuità del servizio attraverso il vicariamento delle Centrali Uniche di Risposta: in caso di elevato numero di chiamate dovuto a emergenze diffuse sul territorio, il flusso delle chiamate può essere redistribuito ad altre CUR sul territorio regionale o su altre regioni, garantendo così una risposta efficace e tempestiva.A partire dal 16 aprile, i cittadini che chiameranno dai distretti telefonici di Bari (080) e Brindisi (0831) potranno continuare a utilizzare i numeri (112, 113, 115, 118, 1530) o comporre direttamente e unicamente il 112 in caso di emergenza e richiesta di soccorso. Secondo la pianificazione prevista, entro il 28 maggio il Servizio NUE 1-1-2 sarà attivo in tutta la Puglia.