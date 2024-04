Matteo Berrettini si qualifica per la finale del torneo ATP 250 di Marrakech

Nella seconda semifinale del torneo ATP 250 sulla terra battuta di Marrakech, in Marocco, il tennista italiano Matteo Berrettini ha conquistato una vittoria impegnativa contro l'argentino Mariano Navone, vincendo con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2 in un'epica sfida della durata di 2 ore. Grazie a questa vittoria, Berrettini si è qualificato per la finale del torneo.Questa è una significativa pietra miliare per Berrettini, che torna a disputare una finale in un torneo ATP dopo due anni, dall'ultima giocata a Napoli nell'ottobre del 2022. Attualmente, il tennista romano occupa la posizione numero 95 nella Classifica ATP, ma con questa prestazione sta dimostrando di essere in grande forma e determinazione.Nella prima semifinale, lo spagnolo Roberto Carballes Baena ha conquistato la vittoria con un solido 6-4, 6-2 sul russo Pavel Kotov, guadagnandosi così un posto nella finale.Nei quarti di finale, Berrettini ha sconfitto Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-3, 7-6, dimostrando la sua tenacia e il suo talento sul campo. Nel frattempo, Fabio Fognini è stato eliminato in modo netto con un 6-1, 6-2 da Kotov.Carballes Baena, dopo una dura battaglia, ha superato in tre set l'americano Nicolas Moreno De Alboran con un punteggio di 6-4, 4-6, 6-4, mentre Navone ha ottenuto la sua vittoria battendo l'australiano Aleksandar Vukic con un 6-2, 6-4.La finale promette di essere un affascinante duello tra Berrettini e Carballes Baena, con entrambi i giocatori determinati a conquistare il titolo del torneo ATP 250 di Marrakech. Resta da vedere chi riuscirà ad alzare il trofeo e a scrivere il proprio nome nella storia del tennis.