Cordoglio di Emiliano per la scomparsa di Camillo Macrì

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Camillo Macrì, una figura di spicco della sinistra salentina. Macrì è stato descritto come un simbolo della sinistra locale, capace di attraversare pezzi significativi di storia e di lotte politiche.Originario di Taviano, Camillo Macrì ha lasciato un'impronta indelebile nella politica locale e regionale. Ha servito come consigliere regionale per il PCI e successivamente per il PDS, contribuendo significativamente alla promozione dei valori dell'unità e della democrazia.Il presidente Emiliano ha sottolineato l'importanza del contributo di Macrì nel plasmare il panorama politico della regione e nel trasmettere ai suoi contemporanei e alle generazioni future l'importanza dei principi di giustizia sociale e impegno civile.La scomparsa di Camillo Macrì rappresenta una perdita significativa per la comunità politica e per la regione nel suo complesso. Le sue idee, il suo impegno e la sua dedizione alla causa della sinistra salentina rimarranno un punto di riferimento per coloro che con lui hanno condiviso ideali e obiettivi.Il presidente Emiliano e l'intera Regione Puglia si uniscono nel cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Camillo Macrì, ricordando con gratitudine e rispetto il suo prezioso contributo alla vita politica e sociale della regione.