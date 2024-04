Michele Scagliarini è il nuovo commissario cittadino di FdI Trani

TRANI - Michele Scagliarini, 44 anni, consulente finanziario, già in passato consigliere e assessore, è il nuovo commissario cittadino di Fratelli d’Italia a Trani.

La nomina ratificata dal presidente provinciale Francesco Ventola in assemblea cittadina, alla presenza dell’on. Mariangela Matera, arriva su indicazione del dirigente nazionale Raimondo Lima e del gruppo consiliare (Ferri-Cozzoli), d’intesa con gli altri rappresentanti locali Todisco, De noia, Di Lernia, Gelso.

Scagliarini succede al commissario Lima, il quale, dopo aver guidato il partito negli ultimi anni come capogruppo in Consiglio e successivamente in qualità di commissario cittadino, continuerà ora nelle veci di membro della direzione nazionale e del coordinamento provinciale a rappresentare il partito sul territorio.

“Da Trani giunge un bel segnale di maturità – sostiene soddisfatto il presidente provinciale del partito - unione di intenti e lungimiranza che saranno sicuramente forieri di risultati positivi per il rilancio del centrodestra locale. Faccio i miei auguri a Scagliarini per il lavoro che ci attende in una fase di grande entusiasmo per il progetto politico di Giorgia Meloni e ringrazio Lima per tutto il lavoro fatto in qui a livello provinciale.”