Taranto, Scalera in visita al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

TARANTO - Il Vicepresidente della V Commissione Consiliare, il Consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani), questa mattina ha fatto visita al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, dove è stato ricevuto dal Comandante Ing. Giuseppe Merendino. Scalera ha ringraziato il Comandante ed i suoi uomini per il lavoro che ogni giorno egregiamente svolgono al servizio del nostro territorio e della nostra Nazione.





Fra i vari argomenti, è stata affrontata la sicurezza delle strade della nostra provincia, in modo particolare della SS100, di cui tanto si è sentito parlare per i molti incidenti, anche mortali, avvenuti in quest'ultimo periodo. "Chiederò in V Commissione di audire il Comandante Merendino e tutte quelle figure istituzionali interessate, per un progetto più ampio finalizzato a garantire maggiore sicurezza sulle nostre strade".





Il Consigliere infine ha visitato l'intera struttura e salutato i vigili del fuoco, in servizio al comando Provinciale che, quotidianamente, portano assistenza ed aiuto alle nostre comunità.