Movimento 5 Stelle in Puglia: 'Avanti con il Patto Legalità, attacchi sterili dal centrodestra'

BARI - Nonostante l'uscita dal perimetro della maggioranza e il rimettere le deleghe, il Movimento 5 Stelle in Puglia ribadisce il suo impegno a portare avanti gli obiettivi per i cittadini della regione. "Abbiamo lasciato il perimetro della maggioranza e rimesso le deleghe, ma questo non vuol dire rinnegare il lavoro fatto finora", affermano i consiglieri del M5S Marco Galante, Rosa Barone, Cristian Casili e Grazia Di Bari.Tra i risultati raggiunti, il Movimento 5 Stelle sottolinea il Reddito di Dignità, accompagnato per la prima volta in Italia dalla dote educativa, il bando per le imprese sociali e il rafforzamento delle misure per il contrasto alla violenza sulle donne. Inoltre, evidenziano la partenza degli avvisi per il contrasto al bullismo e cyberbullismo e il loro impegno per l'istituzione dell'infermiere di famiglia, il contrasto al consumo di suolo e la valorizzazione del patrimonio artistico.In questo momento, sottolineano i consiglieri del M5S, la priorità è garantire la legalità e la buona amministrazione. "Le ridicole accuse degli esponenti di centrodestra non solo lasciano il tempo che trovano ma dimostrano la scarsa attenzione rispetto a quanto affermato in conferenza stampa e a quanto scritto nel protocollo", dichiarano.Il Movimento 5 Stelle ribadisce il suo impegno per la trasparenza e la legalità, evidenziando il protocollo presentato al presidente Emiliano per il rafforzamento dei presidi di legalità, trasparenza e correttezza amministrativa. "A differenza loro, il Movimento 5 Stelle non ha alcun problema a parlare di legalità, e a tradurre i suoi principi in fatti", affermano.Infine, il M5S critica il centrodestra per attaccare il presidente Conte senza argomenti e idee e consiglia agli esponenti regionali di guardare in casa propria. "Non accettiamo lezioni di legalità da chi ha come leader la premier Meloni", concludono i consiglieri del Movimento 5 Stelle, "Invece di attaccare chi difende la legalità con azioni concrete, consigliamo agli esponenti regionali di FdI e FI di guardare in casa propria".