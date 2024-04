Mr. Marotta e Claudio Romano a Parma per sostenere Francesco Fontana

PARMA - Angelo Marotta e Claudio Romano presenti al Campionato Mondiale di Parma 2024 in una veste speciale: infatti, non da concorrenti, ma da coach di un giovanissimo partecipante in gara. Marotta e Romano, infatti, hanno sostenuto il pizzaiolo Francesco Fontana preparandolo al Campionato. Angelo Marotta è noto, nella ‘Città dei due mari’ e non solo, come Mr. Marotta: a renderlo celebre la maestria, l’esperienza e la tecnica nel mondo pizze. Il suo braccio destro di sempre è proprio Claudio Romano, per tutti ‘zio Claudio’.Nella pizzeria “Da zio Mimino” a Talsano, si realizza il connubio della tecnica e dell’esperienza dei due maestri pizzaioli, pronti a formare la nuova generazione. Infatti, da loro Francesco Fontana apprende e si forma quotidianamente in questo mondo in continua evoluzione, dove occorre mantenere il passo coi tempi senza dimenticare la tradizione.“Siamo molto orgogliosi di Francesco, ha dimostrato già grande conoscenza dei prodotti e padronanza delle tecniche di questa professione” ha dichiarato Mr. Marotta. “Ci aspettiamo un grande risultato” gli fa eco Claudio Romano. Adesso non resta che attendere gli esiti della premiazione, ma a prescindere da titoli e classifiche, per il team di Mr. Marotta, zio Claudio e Fontana, il successo è assicurato. (