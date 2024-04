Nominata il Vice Prefetto Giuseppina Ferri Commissario Prefettizio di Triggiano

- Il Prefetto di Bari, Francesco Russo, ha preso la decisione di sospendere il consiglio comunale di Triggiano e contemporaneamente ha nominato Giuseppina Ferri, Vice Prefetto con funzioni vicarie presso la Prefettura di Isernia, quale commissario prefettizio per la gestione temporanea dell'ente.La dottoressa Ferri, con una carriera solida alle spalle, è stata selezionata per guidare il Comune di Triggiano in un momento di crisi politica e amministrativa. La sua vasta esperienza nell'amministrazione pubblica e la competenza dimostrata in situazioni di emergenza sono considerate fondamentali per ripristinare l'ordine e la stabilità nell'amministrazione comunale.Giuseppina Ferri ha già svolto un ruolo importante nella gestione di altre situazioni critiche. Dal mese di aprile del 2022 fino ad oggi, ha fatto parte della Commissione Straordinaria al Comune di Trinitapoli nella Bat, ente sciolto a marzo 2022 per infiltrazioni mafiose.La nomina di Giuseppina Ferri rappresenta un segnale di impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione nelle istituzioni locali, e si prevede che contribuirà al ripristino della fiducia dei cittadini nell'amministrazione comunale di Triggiano.