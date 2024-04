Visita agli Appartamenti privati di Palazzo Mincuzzi organizzata dalla Delegazione FAI di Bari

BARI - La Delegazione FAI di Bari ha il piacere di annunciare l'organizzazione di una visita straordinaria agli appartamenti privati di Palazzo Mincuzzi, in programma per sabato 13 aprile.Il palazzo, commissionato dal Cavalier Michele Mincuzzi e progettato nel 1923 dall'Architetto Aldo Forcignanò e dall'Ingegnere Gaetano Palmiotto, rappresenta un esempio di eccellenza architettonica e tecnologica del periodo. Costruito tra il 1926 e il 1928, il Palazzo si distingue per l'utilizzo innovativo del cemento armato, una soluzione tecnologica all'avanguardia per l'epoca.La facciata del Palazzo è caratterizzata da elementi architettonici e decorativi di grande pregio, tra cui archetti, lesene bugnate, capitelli ionici e mascheroni. Di particolare bellezza è la cupola sul timpano, coronata da una sfera rivestita interamente da tessere di vetro, ognuna delle quali ricoperta da una sottile lamina d'oro.Durante la visita, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare gli ultimi due piani sotto la cupola, che ospitavano l'abitazione dei proprietari. Questi prestigiosi appartamenti, affacciati su via Putignani e via Sparano, includono un luminoso salone delle feste, una sala da biliardo e persino una cappella privata.Palazzo Mincuzzi è diventato nel tempo un simbolo della città di Bari, rappresentando non solo un importante centro commerciale, ma anche uno dei più prestigiosi negozi della città.Le visite si svolgeranno secondo il seguente orario:10:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00Il contributo per partecipare alla visita è a partire da €5 per gli iscritti al FAI e da €10 per i non iscritti.Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3336568513 e 3478267071.