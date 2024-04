Novoli celebra la nuova centenaria: festa per Nonna Uccia

NOVOLI - La città di Novoli ha accolto con gioia e festeggiamenti una nuova centenaria, la signora Donata Scardia, affettuosamente conosciuta come nonna Uccia. Ieri, il grande traguardo è stato celebrato con calore e affetto, alla presenza del sindaco Marco De Luca e del consigliere Sandro Ruggio, che hanno partecipato all'evento per rendere omaggio alla straordinaria vita di nonna Uccia.Il sindaco De Luca ha consegnato personalmente un mazzo di fiori a nonna Uccia, a nome della Giunta comunale e di tutta la comunità di Novoli, in riconoscimento del suo raggiungimento di questa veneranda età.Nata a Novoli il 7 aprile 1924 e registrata all'anagrafe il giorno successivo, 8 aprile, la festeggiata ha atteso l'arrivo dei suoi figli, nipoti, amici e amministratori pubblici presso la casa di riposo dove risiede da qualche tempo, nel pensionato Madonna del Pane."Con il suo spirito forte e tenace e la sua straordinaria dedizione alla vita, Donata è stata, è e sarà un esempio per tutti coloro che l'hanno conosciuta", ha dichiarato il sindaco De Luca nel suo discorso rivolto ai presenti alla festa. "Affrontare e superare le difficoltà con coraggio e serenità: questo è il messaggio che ci trasmette nonna Uccia. Nel giorno del suo centesimo compleanno, le auguriamo ogni bene e le inviamo l'affetto di tutta la comunità novolese".La celebrazione di nonna Uccia è stata un momento di gioia e di riflessione sulla bellezza e sulla forza della vita, unendo la comunità di Novoli nella condivisione di un evento così speciale e significativo.