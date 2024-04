Il Brindisi ottiene una vittoria cruciale ma retrocede in Serie D

Nella trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, il Brindisi ha conquistato la sua quarta vittoria esterna battendo il Crotone con il punteggio di 2-1 allo stadio "Scida". Tuttavia, nonostante il successo sul campo, il Brindisi ha dovuto affrontare la dura realtà della retrocessione in Serie D, dopo solamente un anno in terza serie.La partita ha visto il Crotone passare in vantaggio all'8º minuto grazie a Tumminello, che ha trasformato un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Calderoni. Tuttavia, il Brindisi ha risposto con determinazione e ha pareggiato il punteggio al 34º minuto, con Falbo che ha segnato di testa su un cross di Pinto. Nel secondo tempo, al 22º minuto, Trotta ha realizzato la rete decisiva per il successo del Brindisi, con un tocco di destro a porta vuota.Questa è stata la sesta vittoria in questo torneo per il Brindisi, che si trova attualmente all'ultimo posto in classifica con 21 punti. La squadra retrocede nella categoria inferiore poiché ha accumulato 12 punti in meno della Virtus Francavilla Fontana, un divario ormai incolmabile a sole tre giornate dalla fine della fase regolare del campionato. È stata la quarta sconfitta interna per il Crotone, che occupa la nona posizione in classifica con 48 punti e ha subito la decima sconfitta nel girone C di Serie C.